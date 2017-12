Danrlei é afastado no Atlético Mineiro A grave crise que vive o Atlético-MG fez mais uma vítima. Depois de determinar o afastamento de nove jogadores, em uma decisão conjunta com a diretoria, o técnico Marco Aurélio decidiu nesta quarta-feira barrar o goleiro Danrlei. Na partida de sábado, contra o Juventude, pelo Campeonato Brasileiro, o gol atleticano será defendido pelo jovem Bruno, que treinou como titular no coletivo realizado nesta quarta no CT de Vespasiano. Danrlei vinha sendo alvo de críticas da torcida e procurou reagir com naturalidade ao anúncio da comissão técnica. "Eu sou pago para trabalhar. Questão de jogar ou não jogar, não é comigo". Segundo o treinador de goleiros do Atlético, André Dias, Bruno ganhou a posição nos treinos. "Na verdade foi um somatório de fatores", disse. "O Danrlei nos pediu para não ficar no banco, preferiu ficar treinando em separado para se condicionar um pouco mais". Nos bastidores do clube, porém, especula-se que o experiente goleiro alvinegro teria se irritado com a decisão de Marco Aurélio e dos dirigentes de afastar Rodrigo Fabri do grupo principal. Em solidariedade ao armador, ele teria ameaçado não atuar no próximo jogo. Acabou sendo barrado.