Danrlei e André Luiz saem no tapa O clima de decisão e a pressão por uma vitória parece ter mexido com os ânimos dos atletas do Atlético-MG. O treino recreativo na tarde de sexta-feira foi interrompido pelo técnico Mário Sérgio quando o goleiro Danrlei e o zagueiro André Luiz se estranharam e trocaram socos e empurrões. Os dois jogadores foram logo contidos pelos companheiros. "Vamos resolver essa questão internamente, para não gerarmos o que muitos querem, que é uma crise, que não existe. A tensão gera esse tipo de coisa", observou Mário Sérgio, evitando entrar em detalhes sobre o assunto. Os dois jogadores serão punidos pelos dirigentes do Atlético-MG, mas a forma (multa ou suspensão) ainda não foi decidida.