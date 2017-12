Danrlei e Odvan já treinam no Fluminense No último dia de inscrições de jogadores no Campeonato Carioca, a diretoria do Fluminense surpreendeu seus torcedores apresentando dois reforços. Chegaram ao clube o goleiro Danrlei, que atuou por 15 anos no Grêmio, e o zagueiro Odvan. O primeiro assinou contrato até 31 de dezembro, enquanto o segundo fica 90 dias no Tricolor. Há a opção de renovar por mais tempo. Ambos já participaram do treino desta sexta-feira. "Todo jogador sonha em vir para o Rio de Janeiro. É uma felicidade muito grande", afirmou Danrlei, que frisou que os cariocas vão conhecer seu verdadeiro lado e não o que a imprensa mostra. "Não sou polêmico nem violento. Sou sincero e não tenho medo de omitir minha opinião."