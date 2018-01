Danrlei é suspenso por 5 jogos O goleiro Danrlei, do Atlético-MG, foi punido nesta quarta-feira com cinco jogos de suspensão pela 3ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, por causa de atitude inconveniente no jogo com o Corinthians, disputado em 29 de maio, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. Danrlei abandonou a área, deu um pique e foi tomar satisfação com Tevez, que havia sido derrubado com falta na entrada da área pelo jogador Adriano. Danrlei, com o dedo em riste, chegou a empurrar o corintiano. "Ele precisa urgentemente ser disciplinado. É temperamental, não respeita árbitro, assistente de arbitragem e nem treinador. Se eu fosse o relator da denúncia, teria pedido 10 jogos de suspensão para o Danrlei. Mas acompanho o voto da relatora (Jacqueline Rapozo, que propôs a metade da punição)", disse o presidente da 3ª comissão, Mário Antonio de Oliveira Couto. Já Tevez, expulso naquela partida em lance seguinte ao da polêmica com Danrlei, foi punido com apenas um jogo. Coelho, do Corinthians, que também recebeu cartão vermelho na partida, vai ter de ficar duas partidas fora. Enquanto Adriano, então no Atlético Mineiro, recebeu pena de três jogos.