Danrlei erra, mas continua firme no Grêmio Danrlei, o intocável. Mesmo depois de ser o principal responsável pela eliminação do Grêmio na Taça Libertadores ? falhou no primeiro e no lance que deu origem ao segundo gol do Independiente ?, o prestígio do goleiro, 30 anos, parece inabalável. O time perdeu por 2 a 1 nas quartas-de-final da competição, mas, se alguém deve servir de bode expiatório, não será ele. Talvez sobre mesmo para o técnico Tite. Leia mais no Estadão