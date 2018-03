Danrlei estréia no Flu contra o Grêmio O Fluminense terá uma novidade na primeira partida contra o Grêmio, quarta-feira, pela Copa do Brasil, no Maracanã. O goleiro Danrlei fará sua estréia com a camisa do Tricolor carioca. E, curiosamente, será contra o time que ele defendeu por 15 anos. "É uma situação diferente e nova para mim. Sei que vou atuar contra a equipe que me revelou, mas isso não vai mudar meu comportamento", afirmou Danrlei. Apesar da experiência, o jogador revelou que está nervoso e contando as horas para entrar em campo. "Sempre dá um frio na barriga. A vontade de ajudar o Fluminense é muito grande e espero corresponder às expectativas."