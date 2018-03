Danrlei fica na mira de Zveiter A atitude intempestiva de Danrlei ontem, partindo para cima e xingando Tevez durante o jogo entre Atlético e Corinthians, pode render até 10 jogos de suspensão ao goleiro do time mineiro. Hoje, o presidente do STJD, Luiz Zveiter, pediu a fita da partida e pode denunciar Danrlei no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva - assumir atitude contrária à disciplina ou a moral desportiva (pena de 1 a 10 partidas). O presidente do Atlético, Ricardo Guimarães, garantiu a permanência do técnico Tite, apesar da péssima campanha do time no Brasileiro - 20.º colocado, com 4 pontos.