Danrlei garante o 0 a 0 no Gre-Nal Na estréia do técnico Dario Pereyra, o Grêmio foi salvo pelo goleiro Danrlei e conseguiu segurar um empate de 0 a 0 no clássico contra o Internacional, neste domingo, no estádio Olímpico. Pelas chances perdidas, o resultado frustrou o Inter, que, no entanto, manteve a quarta posição no Campeonato Brasileiro, agora com 23 pontos. O Grêmio tem 15. Como sempre, o Gre-Nal começou truncado. Quando um time conseguia armar uma boa jogada, seus atacantes eram impedidos, por faltas, de se aproximar da área adversária. Já no primeiro tempo. o árbitro Wagner Tardelli Azevedo distribuiu sete cartões amarelos. A soma seria ampliada para nove, com os outros dois aplicados na segunda etapa. O Inter foi mais eficiente para romper o cerco da defesa adversária e passou a chegar com mais perigo. Mas, para sorte do Grêmio, o goleiro Danrlei fez aos menos 15 defesas importantes, evitando o gol. No primeiro tempo, Danrlei defendeu dois chutes perigosos de Daniel Carvalho. O primeiro foi uma certeira cobrança de falta, aos dois minutos. O segundo foi um forte chute, da entrada da área, aos 34. O goleiro também salvou o Grêmio de uma bola cabeceada por Wilson no ângulo. No segundo tempo, o goleiro gremista seguiu pegando todas as bolas chutadas pelo Internacional. Aos 6 minutos, salvou uma conclusão de Diego; aos 13, uma cobrança de falta de Flávio; aos 19, outro chute de Daniel Carvalho; e aos 21, um forte chute de Gavilán. A única falha de Danrlei, que ganhou todos os prêmios de melhor em campo, ocorreu aos 35 minutos do primeiro tempo, quando quase deixou escapar para dentro do gol uma bola fraca, cabeceada por Nilmar. Mas, em dia de sorte, o goleiro gremista teve tempo para se recuperar e salvar em cima da linha. Do outro lado, o goleiro Clemer, que só teve o trabalho de defender uma bola cabeceada por Luiz Fernando no último minuto do jogo, preferiu encontrar no próprio time a justificativa para o empate. "Tem sido sempre assim porque ainda não temos um bom finalizador", avaliou o jogador do Inter ao sair de campo. Ficha técnica: Grêmio: Danrlei; Renato, Gavião e Roger; Anderson Lima, Emerson, Tinga, Carlos Miguel e Roberto (Luís Mário); Caio (Luiz Fernando) e Christian. Técnico: Dario Pereyra. Internacional: Clemer, Gavilán, Wilson, André Cruz e Vinícius (Ismael); Sangaletti, Claiton, Flávio e Daniel Carvalho; Diego (Jeferson Feijão) e Nilmar. Técnico: Muricy Ramalho. Árbitro: Wagner Tardelli Azevedo (RJ). Cartão amarelo: Roger, Gavião, Roberto, Caio, Tinga, Luís Mário, Gavilán, Vinícius e Sangaletti. Público: 30.481 pagantes. Renda: R$ 311.150,00. Local: Estádio Olímpico.