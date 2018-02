Danrlei renova acordo com o Atlético-MG O goleiro Danrlei acertou a renovação de seu contrato com o Atlético-MG até o final de 2005. A informação foi dada nesta sexta-feira pelo diretor de futebol do clube mineiro, Humberto Ramos. O experiente goleiro, de 31 anos, foi considerado um dos destaques do Galo na fraca campanha do Campeonato Brasileiro, quando o time mineiro esteve bem próximo do rebaixamento. Ramos disse que Danrlei e seu advogado, José Otávio Crespo, estarão em Belo Horizonte na próxima semana para oficializar o novo contrato. Os dirigentes alvinegros se apressaram em chegar a um acordo depois que começaram a surgir especulações de que o goleiro poderia se transferir para o rival Cruzeiro. "Acertamos os detalhes finais, hoje pela manhã. Foram números que agradaram as duas partes. A torcida, que estava esperançosa, ganhou esse presente", comemorou o diretor de futebol.