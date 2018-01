Danrlei sonha em voltar à seleção A atuação no Gre-Nal de domingo, quando segurou o empate de 0 a 0 para um Grêmio desfigurado pela ausência de cinco titulares, deu novo alento ao goleiro Danrlei, que não esconde de ninguém que quer voltar à seleção brasileira. Desde o final do jogo, ele só ouve elogios, entre os quais é freqüente o de que é o melhor goleiro da história do clube, superando inclusive Eurico Lara, um mito que tem seu nome até no hino do Grêmio. Nessa condição, verdadeira ou não, Danrlei foi o jogador mais procurado para autógrafos e entrevistas na segunda-feira. Procurando ser fiel a seu novo estilo, o jogador preferiu recorrer a comentários humildes e descomprometidos. "Na atividade de goleiro os elogios são tão normais como as críticas", avaliou. Antes das 15 defesas difíceis que fez no Gre-Nal, no entanto, Danrlei vivia seu inferno astral. O esforço para melhorar a imagem, feito desde o início do ano, e as boas atuações da temporada pareceram ruir quando ele falhou no primeiro gol do Independiente, em Medellín, no dia 29 de maio. A derrota custou a vaga do tricolor nas semifinais da Libertadores e o goleiro passou a ser contestado até por seus fãs. Cair em desgraça justamente por falhar naquilo que tinha de melhor, as atuações seguras em jogos decisivos que já lhe deram uma coleção de 16 faixas de campeão em dez anos como titular do Grêmio, não foi suficiente para abalar Danrlei. Ele seguiu reafirmando sua paixão pelo clube que quer dirigir um dia. "Errando ou acertando eu vou sempre fazer o melhor para o Grêmio, porque amo o Grêmio de verdade", proclamou ao sair do campo no domingo, convicto de que o primeiro passo para deixar o mau momento para trás estava dado. Recuperada a confiança da torcida, Danrlei quer provar que Medellín foi um acidente e que ainda pode retomar a meta traçada para 2003: a convocação de seu nome por Carlos Alberto Parreira.