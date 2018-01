Danrlei tem pena reduzida e pega o Fla O goleiro Danrlei, do Atlético Mineiro, pode enfrentar o Flamengo, domingo, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador teve a pena reduzida de cinco para três partidas, em última instância, pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), e como já ficou fora de três rodadas, está liberado para ajudar a equipe mineira a fugir da zona de descenso. Danrlei foi punido com cinco jogos em primeira instância por agredir o atacante Tevez, do Corinthians, num jogo realizado no dia 29 de maio, no Mineirão. No plenário, nesta quinta, dois auditores votaram pela absolvição do goleiro; três, pela punição por três jogos de suspensão, e mais um, por uma partida. Prevaleceu a maioria. Favoráveis à absolvição de Danrlei, os auditores José Mauro do Couto e Luis Geraldo Lanfredi falaram, no plenário, que o atacante argentino usou um pouco da "malandragem portenha". "Ele é um milongueiro. É um baita jogador, mas caiu fazendo cera", declarou Couto. Lanfredi não ficou atrás e, descontraído, afirmou: "Eu não conheço um jogador argentino que caia no chão e não fique pelo menos 20 segundos rolando".