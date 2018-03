Danrlei troca o Flu pelo Atlético-MG Seduzido por uma proposta milionária, o goleiro Danrlei deixou nesta quarta-feira o Fluminense e até sexta-feira, pela manhã se apresenta ao seu novo clube, o Atlético-MG. Para atuar no novo time, o jogador receberá R$ 50 mil mensais, além de luvas no valor de R$ 300 mil e um apartamento. No Tricolor ganhava R$ 35 mil. O empresário de Danrlei, Gerson Goldenburg, explicou que desde janeiro o Atlético-MG tentava contratar o atleta. De acordo com Goldenburg, nos últimos dias o time mineiro elevou a oferta e foi impossível recusá-la. Contou ainda que o a multa rescisória, de R$ 45 mil, será custada pela equipe de Minas Gerais. A justificativa apresentada por Goldenburg para justificar o interesse do Atlético-MG na contratação de Danrlei foi a de que o clube poderá ficar sem seus dois principais goleiros: Veloso, contundido, deverá ficar inativo por cinco meses, e Eduardo, que brigou com o zagueiro Cris, do Cruzeiro, durante a decisão do Campeonato Mineiro deste ano, poderá ser punido com uma suspensão por quatro meses. O presidente do Fluminense, David Fischel, que estava em São Paulo com o time, que jogaria à noite contra o Tricolor paulista, condenou a atitude do atleta e ressaltou que o goleiro "não merece confiança". Já a atitude do clube mineiro foi classificada de "antiética". "Fiquei sabendo por terceiros, fui conversar com o Danrlei que confirmou tudo. Com isso, nem deixei ele jogar contra o São Paulo", disse o presidente do Fluminense, sem esconder sua surpresa e revolta com a atitude do goleiro.