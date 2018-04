Dante alerta para os perigos do Borussia Dortmund

LONDREs - Titular do Bayern de Munique, o zagueiro brasileiro Dante descarta favoritismo na final da Copa dos Campeões da Europa, diante do Borussia Dortmund, neste sábado, no Estádio de Wembley, em Londres. Ele tratou de elogiar o rival, ressaltando os perigos que seu time sofre nesta decisão.

Na última edição do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique dominou completamente e foi campeão com 91 pontos, com 25 de vantagem sobre o segundo colocado Borussia Dortmund. Essa enorme diferença poderia representar algum favoritismo na final deste sábado. Mas Dante não pensa assim.

"No momento em que se trata de uma final de Liga dos Campeões, acho que independe quem está do outro lado. Claro que, para quem vê de fora, se do outro lado estivesse o Real Madrid ou o Barcelona, por exemplo, talvez a partida ficasse com mais cara de final europeia. Mas, dentro do campo, não tem isso", avaliou Dante. "O Borussia Dortmund mereceu, e muito, estar nesta decisão. É uma equipe excelente, com uma agressividade enorme, seja controlando a bola ou no contra-ataque, que é muito veloz e muito perigoso."

Uma das armas do Borussia Dortmund é o meia Marco Reus, que foi companheiro de Dante no Borussia Mönchengladbach. E os dois mantêm a amizade até hoje. "É um amigão. E é um cara que gosta de tirar uma onda, de fazer brincadeira. Como eu também sou, já estamos os dois provocando um ao outro por mensagem de texto", revelou o zagueiro brasileiro, em entrevista ao site da Fifa.