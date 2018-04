Dante e Luiz Gustavo, do Bayern de Munique, podem ser cortados da seleção

RIO - O zagueiro Dante e o volante Luiz Gustavo, do Bayern de Munique, correm risco de serem cortados da seleção brasileira que vai participar da Copa das Confederações. Ambos não cumprirão a programação de se apresentar até as 19 horas desta terça-feira porque estão impedidos pelo clube alemão. O Bayern disputará no sábado a final da Copa da Alemanha.

O impasse envolvendo os dois jogadores teria irritado o técnico Luiz Felipe Scolari e o coordenador Carlos Alberto Parreira, que devem se reunir ainda nesta noite para tomar uma decisão. A CBF se vale do entendimento de que as regras da Fifa determinam que jogador convocado para uma competição oficial da entidade por sua seleção tem de ser liberado pelo clube em que atua 15 dias antes do início de a bola rolar. Essa data, então, seria 1º de junho, justamente o dia da decisão na Alemanha. Ou seja, pelo raciocínio da entidade, Dante e Luiz Gustavo estariam impedidos de jogar pelo Bayern no sábado.

O clube alemão, porém, interpreta a lei de maneira diferente e entende que ambos podem, sim, atuar no sábado, que seria a data-limite para que fiquem à disposição do clube. A decisão pode trazer consequências para os dois jogadores brasileiros, segundo informações dos bastidores. Eles seriam cortados e dariam lugar a outros dois atletas.