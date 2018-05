Danúbio acerta o retorno do meia Recoba ao Uruguai O Danúbio anunciou neste sábado um acerto para o retorno do meia uruguaio Álvaro Recoba, que estava atuando fora do Uruguai há 13 temporadas. O jogador voltará a defender em 2010 a equipe que o revelou, ainda em 1993. Atualmente com 33 anos, Recoba deve ser apresentado oficialmente pelo Danúbio na próxima segunda-feira.