Danubio quer empatar na Vila Belmiro O técnico Gerardo Pelusso, do Danubio, admite que um empate nesta quinta-feira na Vila Belmiro seria um ótimo resultado, principalmente após a convincente estréia na Libertadores (3 a 0 sobre a LDU, em casa). "A vitória da estréia tirou a pressão de jogar em Santos. Nossa classificação não depende do resultado dessa partida", disse o treinador, que no entanto garante: o time não jogará só na defesa. "Nosso objetivo é surpreender o Santos e, se possível, ganhar o jogo. Tomaremos algumas precauções, mas não vamos só defender." Pelusso modificará a equipe, colocando mais um volante. Será um sistema 4-3-1-2.