Danubio vence e lidera grupo do Santos O Danubio derrotou o Bolívar por 2 a 0 nesta terça-feira à noite e assumiu a liderança do Grupo 2 da Copa Libertadores da América, com seis pontos. Santos, LDU, com um jogo a menos, e o próprio time boliviano, têm apenas três. Os gols do time uruguaio foram marcados ainda no primeiro tempo por Omar Pouso e Bruno Silva.