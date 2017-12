Danubio vence na Copa Sul-Americana O Danúbio venceu por 3 a 2 o Defensor Sporting nesta terça-feira à noite no jogo de ida do confronto entre os times uruguaios pela primeira fase da Copa Sul-Americana. Os gols do Defensor foram de Sebastián Taborda, aos 4 e aos 81 minutos de jogo. Para o Danúbio, marcaram Ignacio Gonzalez, Juan Salgueiro e Pablo Lima, aos 10, 65 e 86 minutos, respectivamente.