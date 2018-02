Darío Conca diz estar ansioso para estrear pelo Vasco Principal reforço para a temporada, o meia argentino Darío Conca, de 24 anos, afirmou nesta segunda-feira que está ansioso para estrear com a camisa vascaína e ajudar o atacante Romário a atingir a marca dos mil gols na carreira. "É claro que nesse momento a ansiedade faz parte do trabalho", contou o jogador, que atuava no Rosário Central (ARG). "Porém, preciso manter a tranqüilidade para conseguir mostrar o meu futebol nos primeiro jogos pelo clube." Conca, que já está participando dos treinamentos, deve estrear pelo Vasco no dia 24 de janeiro, pelo Campeonato Carioca, contra o Nova Iguaçu. "Minha condição física é muito boa. Espero ajudar os meus companheiros a atingir os seus objetivos, principalmente o Romário." Aliás, Romário é um dos mais empolgados nos treinamentos. O veterano atacante, que completará 41 anos no dia 29 deste mês, chega a acordar antes das 9 horas para treinar. "Quero chegar o mais rápido possível aos mil gols (faltam 13). Por isso, estou me empenhando." Para atuar pelo Vasco, Romário aguarda por uma liberação da Fifa, que proíbe que um jogador atue por mais de duas equipes no período de um ano - nos últimos meses, o atacante jogou pelo Miami, dos Estados Unidos, e pelo Adelaide, da Austrália.