Dario consegue repetir time no Grêmio Depois de um mês de indefinições e constantes trocas, o Grêmio vai conseguir repetir, contra o Paraná, nesta quinta-feira, o mesmo time atuou na partida anterior - vitória sobre o Flamengo no domingo. Ainda não é a equipe ideal do técnico Dario Pereyra, porque alguns jogadores importantes como o zagueiro Claudiomiro, os volantes Tinga e Gavião, o meia Carlos Miguel e o centroavante Christian estão sem condições de jogo. A esperança de Dario Pereyra é que os jovens Rodrigo e Edu, no meio-campo, e Flávio, no ataque, repitam as atuações que tiveram contra o Flamengo e levem o time a uma nova vitória.