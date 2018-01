Dario dá receita para vencer o Boca O uruguaio Dario Pereyra, técnico do Grêmio, fala com convicção: ?O Santos tem grandes chances de vencer o Boca Juniors, em plena Bombonera?. O treinador fala com conhecimento de causa. Naquela jogo, no comando do modesto Paysandu, ele conseguiu derrotar a equipe argentina em seu temido alçapão, nas oitavas-de-final da Copa Libertadores da América, que agora entra na fase decisiva. Leia mais no Jornal da Tarde