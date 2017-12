Dario deve mudar time da Portuguesa Fortalecido no cargo de técnico da Lusa, Dario Pereyra quer observar todos seus jogadores, já pensando na visita ao União Barbarense, sábado. O time fará um amistoso contra o time reserva do Santo André, amanhã, no CT do Parque Ecológico, no qual Dario promete fazer muitos testes - alguns titulares devem perder a vaga. O empate com a Ponte Preta (1 a 1), fez o time cair para a penúltima colocação do Estadual, com 5 pontos.