Dario: é hora de provar a competência O jogo deste sábado contra o Corinthians tem um significado especial para o técnico Dario Pereyra. Ele quer mostrar num grande centro como São Paulo que pode, como treinador, repetir o sucesso que teve como zagueiro. Antes de transformar o Paysandu numa das sensações da Copa Libertadores da América, o uruguaio não tinha conseguido destaque como técnico. Pior: sua passagem no comando do time do Parque São Jorge não lhe deixou boas recordações. "O Corinthians é passado, não quero falar sobre isso", avisa. Leia mais no Jornal da Tarde