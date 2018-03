Dário escala Abedi contra a Ponte O técnico do Vasco, Dário Lourenço, deixou escapar hoje que vai escalar o meia Abedi em vez de Júnior para o confronto de domingo, contra a Ponte Preta, no Estádio Moisés Lucarelli, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Com esta decisão, ele vai manter a equipe que derrotou o São Paulo, na última rodada, por 3 a 1, em São Januário. Dário Lourenço quer ver o time cruzmaltino "tomando a iniciativa do jogo". "Minha idéia é dar um conjunto ao Vasco. Optei por Têti e Abedi porque precisamos de criatividade no meio-de-campo para superar a forte marcação da Ponte Preta, que atua com três volantes", explicou o treinador. Ele disse também que o atacante Marco Brito treinou bem durante a semana e é uma boa opção para o segundo tempo. "Ele tem qualidade também. A pretensão é sair com um time bem ofensivo".