Dário faz mais 3 mudanças no Vasco Insatisfeito com o rendimento do Vasco no Campeonato Brasileiro, o técnico Dário Lourenço fez nesta terça-feira mais três modificações no time que enfrentará o Juventude, no domingo. Ele escalou o lateral-esquerdo Diego, o lateral-direito Claudemir e o volante Osmar entre os titulares - saíram Jorginho Paulista, Tiago Maciel e Coutinho, respectivamente. "Não estou fazendo uma revolução. Isto é o futebol em seu dia-a-dia. Procuro encontrar as peças melhores para o Vasco e, por isso, continuo fazendo experiências", disse Dário Lourenço. "E também não está nada definido, mas tem grandes chances de esses jogadores se manterem como titulares para a partida contra o Juventude." Além dessas três mudanças, o técnico do Vasco já havia escalado na segunda-feira o goleiro Erivélton no lugar de Éverton. E mais uma modificação ainda vai ocorrer, já que Romário disputa a Copa do Mundo de Futebol de Areia, na praia de Copabacana, e não poderá jogar contra o Juventude. Para seu lugar, Dário Lourenço quer usar Marco Brito, que ainda se recupera de dores musculares.