Dário fica, Vasco de olho no Paulista O Vasco quer encontrar no Paulista, campeão da Copa do Brasil, a solução para sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Sob a lei da mordaça, somente o presidente Eurico Miranda fala e por intermédio dele, afirma que o clube pretende contratar cinco jogadores do clube do interior de São Paulo. O principal e, ao mesmo tempo, mais difícil é o meia Márcio Mossoró, cobiçado por vários clubes do Brasil e do exterior. Completam a lista o goleiro Rafael, o zagueiro Dema e os volantes Christian e Amaral. Em São Januário, a palavra descenso é tratada com desdém. O técnico Dário Lourenço também não acredita em demissão, até porque conta com a confiança de quem manda: Eurico Miranda.