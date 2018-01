Dário Lourenço está fora do Vasco A diretoria do Vasco agiu rápido e demitiu neste sábado o técnico Dário Lourenço. Ele sai após mais um resultado negativo pelo Campeonato Brasileiro (perder por 2 a 1 em casa para o Goiás) e deixa o time com uma campanha ruim na Série A deste ano: o Vasco é o 20.º colocado (até o momento), com nove pontos em dez jogos, com duas vitórias, três empates e cinco derrotas. Como há uma lei do silêncio em vigor no time carioca, o treinador não deu entrevista até o momento.