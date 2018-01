Dário Lourenço já trabalha no Vasco Dário Lourenço, vice-campeão carioca pelo Volta Redonda, assumiu o comando do time do Vasco e já começou a trabalhar nesta quinta-feira à tarde com o elenco. Ele substituiu Joel Santana, demitido logo após a derrota por 3 a 0 para o Baraúnas, na noite de quarta-feira, em São Januário, pela Copa do Brasil. Lourenço acredita que o Vasco chegará entre os primeiros do Campeonato Brasileiro, garantindo a classificação para a Copa Libertadores de 2006. Pouco antes de ser apresentado aos atletas falou até na possibilidade de conquista do Brasileirão. Ele havia dito dias antes que jamais trabalharia num clube que tratasse algum atleta com privilégios. Era uma referência ao tratamento do Vasco a Romário. Nesta quinta, ele explicou que foi mal-interpretado. Mudou o discurso depois de três horas de reunião com dirigentes do clube.