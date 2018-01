Dário Lourenço muda 5 no time do Vasco O técnico Dário Lourenço fez cinco alterações na equipe titular do Vasco e deve mantê-las para o jogo de domingo, contra o Cruzeiro, no Mineirão. No treino coletivo desta quarta-feira, ele barrou os laterais Thiago Maciel e Maciel, o volante Coutinho e o meia Dominguez. Já o atacante Romário não participou do treinamento porque viajou para Suíça, a fim de resolver problemas particulares. As novidades no time foram os laterais Claudemir e Jorginho Paulista, o volante Ygor e o meia Morais. No lugar de Romário, Willian foi testado. "O Morais desempenhou bem a função de número 1 do meio-de-campo. O Vasco jogou mais à frente", afirmou o técnico.