Dário muda quase meio time no Vasco Após a derrota contra o Goiás, atuando em São Januário, o técnico do Vasco, Dário Lourenço fará cinco modificações no time para tentar quebrar o jejum de cinco jogos sem vitórias no Campeonato Brasileiro. Para o confronto contra o Internacional, pela 11ª rodada, também no Rio, o treinador já mandou quatro jogadores para o banco de reservas e um cumprirá suspensão automática. Irritado com as sucessivas falhas da defesa vascaína, Lourenço tirou do time os zagueiros Alemão e Ciro, além do volante Júnior e o meia Maciel. Ocuparam as vagas: Gomes, Daniel, Diego e Osmar. Já o meia Ives terá que cumprir suspensão automática e será substituído por Dominguez. Outra decisão do técnico do Vasco foi a de mudar a armação tática da equipe. Lourenço optou por abandonar o sistema 3-5-2 e voltou para o tradicional 4-4-2.