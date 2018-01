Dario Pereira deve assumir o Grêmio O ex-jogador e treinador Dario Pereyra deve assumir o Grêmio neste domingo. Demitido do Paysandu no mês passado, o uruguaio ganhou força no Olímpico e, segundo informações deste sábado de rádios locais, está se dirigindo para a cidade de Porto Alegre para assinar contrato com o clube gaúcho em substituição a Tite, que deixou o tricolor com destino ao São Paulo, mas não chegou a um acordo com o time paulista. Em entrevista à Rádio Gaúcha, o prepador físico Vanílton Zambroti confirmou sua ida para o Grêmio, deixando no ar a possibilidade de continuar seu trabalho com Dario. O técnico Jair Picerni chegou a ser sondado pelo Grêmio, mas viu a negociação ir pelo ralo quando pediu cerca de R$ 120 mil mensais.