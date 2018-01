Dario Pereyra assina com o Grêmio Dario Pereyra é o novo técnico do Grêmio. O treinador chegou no sábado à noite na capital gaúcha e foi anunciado pelo presidente do clube, Flávio Obino, na manhã deste domingo. O uruguaio, demissionário do Paysandu no mês passado, vai substituir Tite, que deixou o tricolor para comandar o São Paulo, mas não fechou acordo e segue sem emprego.