Dario Pereyra assume a Portuguesa O técnico Dario Pereyra será apresentado nesta terça-feira pela manhã, no Canindé, como novo treinador da Portuguesa. Dario comandará a equipe no Campeonato Paulista, em substituição a Heriberto da Cunha, que pediu demissão na última semana. Ex-zagueiro do São Paulo e da seleção uruguaia, Dario acertou nesta segunda-feira os últimos detalhes do seu contrato com os dirigentes da Portuguesa e da Ability Sports & Management, empresa que terceirizou o departamento de futebol do clube. Antes de acertar compromisso com a Lusa, válido por um ano, Dario dirigiu, entre outras equipes, São Paulo, Corinthians e Guarani, sem muito sucesso. Sua melhor participação foi no comando do Paysandu, pelo qual fez boa campanha na Taça Libertadores da América deste ano - foi eliminado nas oitavas-de-final pelo Boca Juniors, que terminaria como campeão. Junto com Dario Pereyra, também serão apresentados o preparador físico José Roberto Portella e o preparador de goleiros Toinho, que completam a comissão técnica da equipe para o torneio estadual. Os jogadores que pertencem à Portuguesa, mantidos no clube após a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, se reapresentam nesta terça-feira à tarde, no Canindé. Ainda esta semana, a diretoria da Portuguesa e da Ability Sports devem começar a definir o elenco para o Campeonato Paulista, que começará dia 21 de janeiro.