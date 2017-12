Dario Pereyra coloca a Lusa no ataque O técnico Dario Pereyra vai mudar o time titular da Portuguesa para o duelo com o Juventus, domingo, no Canindé. Como sua equipe precisa desesperadamente da vitória, ele promete lançar uma escalação mais ofensiva. Serão três alterações. Os meias serão Itaparica ? entra no lugar de Luciano Santos, contundido ? e Rodrigo Cabral, que ganha a vaga de Paulo Isidoro. No ataque, Marcos Xavier será o novo companheiro de Lucas. Luciano Souza vai para a reserva.