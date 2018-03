Dario Pereyra continua no Paysandu O técnico Dario Pereyra vai continuar no comando do Paysandu. Após uma reunião que durou mais de duas horas, nesta terça-feira, ele pediu um "voto de confiança" ao presidente do clube, José Arthur Tourinho, afirmando ter condições de reverter a má campanha do time no Campeonato Brasileiro. "Ele me convenceu que ainda possui condições para comandar o time", resumiu o dirigente. Dario e Tourinho decidiram dispensar alguns jogadores, mas não anunciaram novas contratações. A linha dura será implantada no Paysandu, segundo promessa dos dois. "Jogador expulso será multado", anunciou o presidente. Nesta quarta-feira, o treinador terá uma reunião com o grupo, na presença de Tourinho. O treinador descartou a possibilidade de uma boicote ao seu trabalho por alguns jogadores, mas Tourinho disse que existem grupos dentro do elenco que não estariam falando a mesma língua. "As coisas vão mudar e nós vamos superar tudo", prometeu Dario, que negou qualquer interesse do São Paulo por sua contratação.