Dario Pereyra deve assumir a Portuguesa Dario Pereyra deve ser apresentado na próxima terça-feira como novo treinador da Portuguesa. Os dirigentes do clube, da Ability Sports & Management, empresa que terceirizou o futebol da Lusa, e o treinador já acertaram quase todos os detalhes do contrato. A última reunião ocorrerá segunda-feira, quando devem ser definidos o tempo do compromisso e outros membros da comissão técnica. Antes de conversar com o ex-zagueiro do São Paulo e da seleção uruguaia, os diretores da Portuguesa mantiveram contato com Osvaldo Alvarez, que não acertou as bases salariais. Vadão também não fechou acordo porque pretendia indicar os outros membros de sua comissão. Dario Pereyra já dirigiu, entre outros clubes, São Paulo, Corinthians, Guarani e Paysandu, pelo qual fez boa campanha na Copa Libertadores deste ano (foi eliminado na segunda fase pelo campeão, Boca Juniors).