Dario Pereyra deve deixar o Paysandu O técnico Dario Pereyra está muito perto de deixar o comando do Paysandu, segundo se pode concluir das declarações prestadas há pouco pelo presidente do clube, José Arthur Guedes Tourinho, à rádio Joven Pan. O dirigente disse que terá uma reunião com o técnico logo mais às 15 horas e a demissão não foi descartada. ?Ele fez um trabalho fantástico aqui, mesmo na Libertadores, mas nos últimos jogos vem muito desgastado?, disse o presidente. Tourinho admitiu estar insatisfeito com o técnico. ?Ele muda o time todo jogo?, reclama. Além disso, continua o cartola, não usa os jogadores que ele próprio pediu para contratar. ?Ele me pediu o Carlos Germano (goleiro) e eu trouxe; mas não sei porque ele não põe pra jogar. Pediu o Dênis (lateral), e o jogador está no banco. O mesmo acontece com Tinho (zagueiro) e o Lima (meio-campo)?, reclamou. Tourinho nega que já tenha demitido Dario, mas deixa claro que isso está muito perto de acontecer. ?Eu vou perguntar a ele (na reunão), se ele tem condições de motivar a equipe de novo. Se ele me disser que tem, continua...?, afirmou. ?O que não podemos é repetir o que aconteceu no ano passado, quando ficamos 18 rodadas na zona do rebaixamento?, acrescentou. A situação de Dario ficou muito complicada depois da eliminação do Paysandu nas oitavas-de-final da Libertadores. Depois de vencer o Boca Juniors por 1 a 0, em Buenos Aires, o time perdeu a classificação em casa, ao ser derrotado por 4 a 2. No Campeonato Brasileiro o time também vai mal e ocupa hoje a 20ª colocação na classificação geral.