Dario Pereyra é demitido na Portuguesa Dario Pereyra não é mais o técnico da Portuguesa de Desportos. Contratado no início do ano para o Campeonato Paulista, o técnico foi demitido na tarde desta terça-feira ?por divergência internas com a diretoria?, segundo explicou o treinador. Curiosamente, Dario deixa o clube no momento em que o time reagia no Estadual. Depois de um início ruim, a Lusa reagiu e hoje ocupa a quarta colocação no Grupo 1, com 9 pontos ganhos. Se o campeonato termisse hoje, o time estaria classificado para a segunda fase. ?O trabalho vinha sendo realizado de acordo com o planejado, pois estávamos conseguindo atingir o objetivo proposto no início da temporada, que era estar entre os quatro que avançam para a segunda fase. Além disso, não perdíamos há quatro partidas e havíamos conseguido bons resultados ? com vitória sobre o Corinthians e Juventus e empate com a Barbarense e Ponte Preta. Fui pego de surpresa, pois se isso tivesse ocorrido no começo do campeonato, eu entenderia?, comenta Dario Pereyra. O técnico garante não ter nada planejado para o futuro. ?Agora, é olhar para frente e aguardar uma oportunidade de dar continuidade ao meu trabalho e uma outra equipe?, disse. Também deixam o Canindé o auxiliar Vanílton, o preparador-físico José Roberto Portela e o preparador de goleiros Toinho. Todos em solidariedade a Dario Pereyra. Leônidas Barbosa da Silva, técnico dos juniores, assume a equipe principal interinamente.