Dario Pereyra muda novamente o Paysandu Com alguns desfalques, o Paysandu enfrenta o Coritiba neste domingo à tarde, no Mangueirão, pressionado por sua torcida, que cobra do time a reabilitação no Campeonato Brasileiro. O jogo também pode provocar, em caso de derrota, a demissão do técnico Dario Pereyra, principalmente depois da eliminação na Libertadores. Os números conspiram contra o treinador. Nas últimas 24 partidas, Dario Pereyra jamais repetiu a mesma escalação. Ele se defende: "Não gosto de mudar o time, mas tenho sido obrigado a mudar e até a improvisar devido a contusões e jogadores expulsos". Para a partida contra o Coritiba, ele mexerá mais uma vez na defesa e no meio-de-campo. A dupla de zagueiros Jorginho e Tinho dará lugar a Sérgio e Gino. O meia Jobson será o substituto de Lecheva, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O goleiro Carlos Germano finalmente fará a sua estréia com a camisa do Paysandu, no lugar de Ronaldo.