Dario Pereyra vai dirigir o Paysandu Depois de perder Hélio dos anjos para o Sport Recife, a diretoria do Paysandu não perdeu tempo e anunciou, nesta terça-feira, seu novo treinador. É o uruguaio Dario Pereyra, de 46 anos, que como jogador brilhou no São Paulo e na seleção uruguaia, mas ainda não se firmou na nova carreira, tanto que está parado há quase dois anos. A direção do clube paraense está empolgada com a perspectiva do calendário de 2003, quando disputará importantes competições como o Brasileiro da Série A e a Copa Libertadores da América, além da Copa do Brasil. E aposta suas fichas em Dario Pereyra, que iniciou a carreira de técnico nas divisões de base do São Paulo. Dirigiu ainda, sem sucesso, o Coritiba-PR, Atlético Mineiro, Guarani e Corinthians. Seu último time foi, justamente, o Corinthians, no início de 2001. Não foi bem e, desde então, não mais trabalhou. Agora ele substitui Hélio dos Anjos, que acertou com o Sport Recife, que, por sua vez, perdeu Heriberto Cunha para o Atlético Paranaense. O uruguaio Alfonso Dario Pereyra Bueno foi considerado um dos principais jogadores do mundo. Revelado pelo Nacional de Montevidéu, atuou na seleção do Uruguai e teve sua grande fase no São Paulo na década de 80, quando deixou de jogar no meio-de-campo e passou a atuar como zagueiro. Depois esteve no Flamengo e no Palmeiras, encerrando a carreira no Japão, em 1993, no Matsushita.