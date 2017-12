Dario tenta acertar lateral da Lusa Dario Pereyra se vira como pode para acertar a Portuguesa para o restante do Campeonato Paulista. Domingo, o adversário será o Corinthians, às 17h, no Morumbi. O desempenho da equipe nas três primeiras rodadas até que foi bom, mas o time ficou devendo na hora de evitar os gols adversários. Um problema que colocou em dúvida a eficiência do sistema defensivo, principalmente o setor esquerdo. O lateral-esquerdo Alessandro chegou da União Barbarense para solucionar a inconstância de Júlio César e não conseguiu. Foi substituído na partida contra o São Paulo e não voltou mais para o time. Júlio César ganhou uma nova oportunidade mas pelo jeito não agradou. Domingo, Dario sacou ele ainda no intervalo para colocar o meia Bruno. Contra o Corinthians, a lateral-esquerda deverá ficar por conta de Edu Silva, de 22 anos, que defendeu o Internacional-RS no Campeonato Brasileiro e foi apresentado só no último sábado.