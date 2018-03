Dário vai mudar meio-de-campo do Vasco O técnico do Vasco, Dário Lourenço, criticou hoje seus jogadores de meio-de-campo e admitiu promover alterações. Para ele, o setor não marcou e tampouco criou jogadas na derrota para a Ponte Preta, por 4 a 2, no domingo, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. "As coisas não funcionaram principalmente no primeiro tempo. O meio-de-campo, que é o setor principal de qualquer time, não jogou bem. E, por isso, comprometeu a parte ofensiva e defensiva da equipe", declarou Dário Lourenço, com sua habitual franqueza. O treinador também se queixou do fraco poder de marcação do lateral-esquerdo Maciel, que atuou sob seu comando no Volta Redonda. "Os gols saíram por aquele lado. O Vasco não pode sofrer falhar assim".