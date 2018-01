Dario volta a sorrir no Paysandu Quando o técnico Dario Pereyra foi contratado pelo Paysandu no final de dezembro de 2002, os torcedores ficaram desconfiados. Ele vivia esquecido em São Paulo, desempregado desde 2001, quando teve passagem sem brilho pelo Corinthians. Quem a torcida da equipe de Belém queria mesmo era Hélio dos Anjos, que largou a equipe às vésperas da Copa Libertadores da América para aceitar um convite do Sport Recife. A diretoria do clube não escondia que o alvo principal era fazer uma boa campanha na Libertadores, torneio que iria disputar pela primeira vez em sua história. Hoje, três meses depois de sua chegada a Belém junto com o preparador físico Vanilton Zambrotti, Dario Pereyra já é ídolo. Leia mais no Jornal da Tarde