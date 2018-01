Darmstadt demite técnico após derrota para lanterna no Campeonato Alemão

Após a derrota para o lanterna Hamburgo no domingo, a diretoria do Darmstadt decidiu demitir o técnico Norbert Meier nesta segunda-feira. O resultado do fim de semana marcou a sexta derrota seguida da equipe, cada vez mais perto da última colocação no Campeonato Alemão.

Além de Meier, foi demitido também o diretor esportivo do clube, Holger Fach. Ramon Berndroth, chefe da academia de juvenis do Darmstadt, vai assumir o comando da equipe principal de forma interina. O presidente Ruediger Fritsch não apontou prazo para definir um novo treinador para o time, mas avisou que quer "um impulso de renovação para acabar com a tendência negativa" dentro do clube.

O Darmstadt subiu para a primeira divisão na temporada 2014/2015 e surpreendeu na temporada passada ao permanecer na elite do futebol alemão. No entanto, o time perdeu no início do atual campeonato o técnico Dirk Schuster, contratado pelo Augsburg. Desde então, a equipe caiu de rendimento e agora já começa a flertar com o rebaixamento.

Com a derrota para o combalido Hamburgo por 2 a 0, no domingo, o Darmstadt permaneceu na 16ª colocação, com apenas oito pontos. Se terminar o campeonato nesta posição, terá que disputar um playoff para seguir na primeira divisão ao fim da competição.