Darmstadt faz 1 a 0 no Eintracht Frankfurt e se afasta do rebaixamento

O Darmstadt venceu o Eintracht Frankfurt por 1 a 0 neste domingo, fora de casa, e se afastou da zona de rebaixamento do Campeonato Alemão. Com o resultado, o time visitante foi a 18 pontos, na 12.ª colocação, a cinco de distância da degola. Os anfitriões estão em 13.º, com 14.

O gol da partida foi marcado aos 30 minutos do primeiro tempo pelo atacante alemão Aytac Sulu. Após cobrança de falta pelo lado esquerdo, ele subiu mais alto do que a zaga e cabeceou para as redes.

Na próxima rodada, o Darmstadt recebe o Hertha Berlim, atual quarto colocado, no sábado, enquanto que o Eintracht Frankfurt visita o vice-líder Borussia Dortmund no domingo. O Bayern de Munique, que perdeu o primeiro jogo na competição no sábado (3 a 1 para o Borussia Mönchengladbach) lidera o Campeonato Alemão com 40 pontos, cinco a mais do que o segundo colocado. Na próxima rodada enfrentará o Ingolstadt, sábado, em casa.