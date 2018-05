Darmstadt vence Hoffenheim e se afasta da zona de descenso

O Darmstadt derrotou o Hoffenheim por 2 a 0 neste domingo, fora de casa, e se afastou da zona de rebaixamento no Campeonato Alemão. Com o resultado, o time visitante foi a 24 pontos, na 11.ª colocação, a cinco de distância da degola. Os anfitriões estão em penúltimo lugar, com 14.

A vitória veio com dois gols de zagueiro. O primeiro saiu aos 33 minutos da etapa inicial com o alemão Aytac Sulu. O segundo veio aos 40 do segundo tempo com o sérvio Slobodan Rajkovic.

Em outro duelo deste domingo, o Hamburgo empatou em casa com o Colônia por 1 a 1. Simon Zoller abriu o placar para os visitantes, mas Nicolai Müller deixou tudo igual. O resultado deixa o time da casa em 13.º, com 23 pontos, enquanto que o adversário ocupa a nona colocação com 26.