Data da revanche já está marcada: 6 de setembro A França já tem dia marcado para vingar a derrota sofrida para a Itália na final da Copa do Mundo, por 5 a 3 nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação. Será no dia 6 de setembro, quando as duas seleções se enfrentam no Stade de France, em Saint-Denis, pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2008. França e Itália estão no Grupo B das Eliminatórias, ao lado de Ucrânia, Escócia, Georgia, Lituânia e Ilhas Faroe - os dois primeiros colocados se classificam para a Eurocopa, que será disputada na Suíça e na Áustria. O jogo de volta será no dia 8 de setembro de 2007, em local ainda não definido. As duas equipes, no entanto, entram em campo antes disso. No dia 2 de setembro, estréiam no torneio preliminar da Eurocopa: a Itália recebe a Lituânia e a França visita a Dinamarca. A seleção francesa ainda disputa um amistoso no dia 16 de agosto, em Sarajevo, contra a Bósnia. Primeira data Fifa após a Copa, esse dia terá outros 19 amistosos, com destaque para Alemanha x Suécia, em Gelsenkirchen, e Noruega x Brasil, em Oslo. A Itália ainda não tem amistoso marcado para essa data. Mas o futebol entre seleções não terá muito descanso após a final da Copa: já no próximo sábado, dia 15, haverá um amistoso entre Tanzânia e Ruanda. E no dia 25 de julho, oito seleções iniciam a disputa da quarta Copa do Oeste Asiático, em Beirute: o Líbano, país-sede, mais Jordânia, Síria, Catar, Irã, Iraque, Palestina e Emirados Árabes.