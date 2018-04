Dátolo confirma renovação com o Atlético até 2016

O Atlético-MG se apressou para evitar um desmanche em seu elenco e depois de anunciar a renovação contratual do atacante Guilherme, fechou um novo contrato com outro jogador. O argentino Jesus Dátolo revelou ter assinado novo vínculo com o clube, agora até o fim de 2016, e celebrou o acerto.

"Vocês são muito chatos, mas eu gosto de vocês. Hahaha. Então... Vão ter que me aguentar por mais um ano e meio. Muito feliz pela renovação", escreveu o meio-campista em sua página no Instagram, na legenda de uma foto na qual aparece ao lado do presidente Daniel Nepomuceno no momento do acerto.

Dátolo tinha contrato somente até o meio do ano e já causava preocupação na diretoria do Atlético-MG. Um dos principais nomes do elenco desde o ano passado, o jogador já poderia assinar pré-contrato com outro clube. Agora, a direção conversa para tentar prorrogar os vínculos de Douglas Santos e Rafael Carioca, que também vão apenas até julho.

Contratado pelo Atlético-MG no fim de 2013, Dátolo teve dificuldade no início e só passou a brilhar com a camisa do clube no ano passado. Atuando mais recuado, como segundo volante, ou como meia, ganhou seu espaço e foi uma das principais estrelas da conquista da Copa do Brasil.