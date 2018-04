Dátolo revela ter recusado proposta do Catar para ficar no Galo

O meia Dátolo acertou no início desta semana sua renovação contratual com o Atlético-MG, mas por pouco seu futuro não foi para um lugar bem distante de Belo Horizonte. Nesta quinta-feira, o argentino revelou ter recebido uma proposta pomposa do Catar antes de assinar o novo vínculo, mas decidiu ficar no clube brasileiro pela satisfação de atuar com a camisa alvinegra.

"Eu tive uma proposta do Catar muito boa, mas, hoje em dia, não penso tanto em dinheiro. Penso em meu bem estar. Me sinto muito bem aqui. Eu lutei muito para chegar no ponto que consegui. Eu que decidi ficar no Atlético-MG", declarou. "Já queria renovar com o Atlético-MG, me sinto muito feliz aqui. Sempre quis jogar aqui e manifestei que queria continuar."

Dátolo renovou com o Atlético-MG até o fim do ano que vem. Ele ganhou destaque na temporada passada, quando foi um dos destaques da conquista da Copa do Brasil. No momento, no entanto, está afastado dos gramados por conta de uma lesão muscular. Por isso, o jogador só pensa em se recuperar e voltar a atuar.

"Vou continuar me esforçando em campo, como sempre fiz. Às vezes, posso jogar mal, posso jogar bem, mas meu esforço e dedicação em campo vão ser os melhores. Vou tentar melhorar meu futebol. Não consegui ainda jogar meu melhor em 2015. Vou me preparar", garantiu.