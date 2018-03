Dauri é a esperança do 15 de Novembro O 15 de Novembro confia nos gols de Dauri para vencer a Portuguesa Santista, nesta quarta-feira, em Santos, e avançar para a segunda etapa da Copa do Brasil. Em grande fase, o centroavante fez três gols na vitória por 5 a 0 sobre o São José, de Cachoeira do Sul, na segunda-feira, pelo Campeonato Gaúcho. O resultado reanimou a equipe gaúcha, que não foi capaz de abrir vantagem no primeiro confronto com a Portuguesa Santista, quando empatou por 1 a 1, em Campo Bom, na região metropolitana de Porto Alegre. Como precisa marcar pelo menos um gol se não quiser se despedir prematuramente da competição, e não vai ousar partir para o ataque, o 15 de Novembro tentará atrair o adversário para o seu campo. Com isso, espera ter espaço para os lançamentos longos para Belmonte e Dauri nos contra-ataques.